Этот напиток поможет уснуть - нужно всего три ингредиента

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Врачи утверждают, что теплое молоко обладает особыми свойствами, которые помогают справиться с бессонницей. Они активируются дополнительно, когда в напиток добавляют еще два ингредиента и нагревают.
Теплое молоко само по себе может успокоить человека, но если в него добавить мед и ромашку, эффект усилится. Нервная система начинает расслабляться и запускаются механизмы, которые способствуют засыпанию.
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