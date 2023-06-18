Эффект удивит: почему курицу нужно обязательно вымачивать перед готовкой

Эффект удивит: почему курицу нужно обязательно вымачивать перед готовкой
Фото: unsplash.com
Мясо получится нежным и вкусным

Этой хитростью приготовления курицы давно пользуются все знаменитые повара по всему миру, однако в народе ею до сих пор многие пренебрегают или вовсе не знают о существовании. Хотя технология позволит сделать блюдо из куриного мяса в разы вкуснее и без особых трудностей.

Как правило, знаменитые повара пользуются секретом вымачивания курицы в соленой воде. Метод был известен в профессиональных кругах и ранее, но настоящий культ из него сделал кулинар Хестон Блюменталь. Он рассказал людям, в каких точных пропорциях следует делать раствор.

На одну целую курицу 1,5-2 кг принято добавлять 1,5-2 ст ложки соли. Можно с горкой. Это все смешивают в слегка теплой воде, чтобы соляные гранулы быстрее растворились, а после помещают туда курицу. Желательно, чтобы тушку полностью покрыла вода. Так все должно стоять хотя бы пару часов, после чего курицу достают из раствора, просушивают полотенцем и продолжают ее приготовление. 

Способ позволяет добиться сразу двух аспектов: куриное мясо, даже грудка, становятся нежными и сочными, а также более вкусными, поскольку внутрь проникает соль. Эффект может удивить, особенно, когда не привык к такой нежной курице.

Эту хитрость можно использовать и с отдельными частями тушки: бедрами, грудкой, крылышками. Но важно помнить, что количество соли для них должно быть немного меньше. 

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