Десерт на скорую руку: рецепт быстрого рулета

Угощение будет готово в два счета

Каждая российская хозяйка хоть раз сталкивалась с тем, когда друзья-приятели решили внезапно нагрянуть в гости. Если на приготовление полноценного угощения уже не остается времени, можно сварганить вкусный сладкий десерт на скорую руку.



Отличным вариантом будет приготовить быстрый пирог-рулет. Его ароматный запах, легкая текстура и нежный вкус точно не оставят гостей равнодушными.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

200 г любимого варенья, 60 г мелко нарубленных орешков, 350 г муки, 150 г сахарного песка, 100 г сливочного масла, три большие ложки молока, одна маленькая ложка разрыхлителя, три яйца, цедра лимона.Для начала нужно немного подогреть масло и взбить его с сырыми яйцами. Туда же добавляем сахарный песок, молоко и лимонную цедру.Затем во взбитую смесь нужно всыпать муку – осталось замесить тесто.Оставляем будущее угощение отдыхать, а пока приготовим начинку. Здесь все просто: нужно смешать варенье и орешки.Теперь раскатываем тесто в два прямоугольника, смазываем их начинкой и сворачиваем рулетики. Выпекать ароматное угощение нужно примерно 30 минут на 180 градусах.