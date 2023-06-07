Пивной маринад: рецепт тающего во рту шашлыка

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Летний период наконец-то вступил в свои права. Для жителей нашей страны это значит, что наконец-то стартовала
долгожданная пора выездов на природу. По традиции, такой отдых не обходится без ароматного мяса с мангала. В интернет-пространстве есть огромное количество рецептов маринада. Многим придется по вкусу пивной соус. Такой маринад сделает мясо особенно нежным и придаст ему необычный привкус.
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