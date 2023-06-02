Сорбет из арбуза: рецепт освежающего летнего десерта

Сорбет из арбуза: рецепт освежающего летнего десерта
Фото: www.unsplash.com
Легкое лакомство порадует домашних

С наступлением теплого времени года российские хозяйки стараются пересмотреть меню, чтобы снизить его калорийность. В жару хочется питаться легкими продуктами, которые поддержат организм в тонусе, но не приведут к появлению лишних килограммов. Вкусный арбузный сорбет освежит в знойный день.

Ингредиенты


Один спелый арбуз среднего размера, один лимон, 80 г сахарного песка, кусочки шоколада, листья мяты.


Пошаговый рецепт приготовления


Для начала срежем верхушку с арбуза. Так, чтобы он превратился в своеобразную чашу.

После этого берем блендер и тщательно разминаем сочную мякоть. Делаем это прямо в арбузной чаше.

Теперь добавляем туда сок одного лимона и сахарный песок. Все нужно хорошенько перемешать.

Затем ставим арбуз в морозильную камеру. Сорбет будет готов примерно через шесть часов. Каждый час угощение нужно доставать и хорошенько перемешивать ложкой.

Освежающее лакомство никого не оставит равнодушным. Перед подачей в вазочку с сорбетом можно положить шоколадные ломтики и мяту.

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