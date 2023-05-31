Рецепт летнего супа: легкий овощной ужин наполнит энергией

В жару хочется питаться вкусно и без вреда для фигуры

С наступлением летнего периода хозяйки активно пересматривают привычное меню. Действительно, в жаркую погоду хочется употреблять низкокалорийные продукты, которые помогут держать организм в тонусе и не станут причиной появления лишних килограммов. Отличным вариантом будет приготовить легкий летний супчик из томатов: блюдо понравится домашним и не позволит образоваться лишнему весу.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Полкило томатов, одна большая ложка томатной пасты, две большие ложки оливкового масла, одна луковица лука, три дольки чеснока, пол-литра молока, одна чайная ложка сахарного песка, соль и специи по вкусу.Для начала берем кастрюлю и разогреваем в ней масло. Затем отправляем туда мелко нашинкованный лучок и чесночные дольки.Хорошенько обжариваем овощи, пока они не станут мягкими. Затем отправляем в смесь томатную пасту, помидорки и соль со специями.Доводим все до кипения, снижаем огонь до минимума и варим около 15 минут. Слегка остывшую смесь превращаем в пюре с помощью блендера, а затем возвращаем обратно в кастрюльку.Осталось влить молоко, добавить сахарный песок, довести до кипения и варить на небольшом огне в течение 5 минут.