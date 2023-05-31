Рецепт летнего супа: легкий овощной ужин наполнит энергией

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С наступлением летнего периода хозяйки активно пересматривают привычное меню. Действительно, в жаркую погоду хочется употреблять низкокалорийные продукты, которые помогут держать организм в тонусе и не станут причиной появления лишних килограммов. Отличным вариантом будет приготовить легкий летний супчик из томатов: блюдо понравится домашним и не позволит образоваться лишнему весу.
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