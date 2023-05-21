Как приготовить "Сникерс": будет вкуснее покупного в несколько раз

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Популярные батончики "Сникерс" можно приготовить и в домашних условиях. По внешнему виду они, конечно, будут немного отличаться, как и по вкусу, но только в лучшую сторону.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Нужно растопить половину от всего шоколада на водяной бане и выложить на форму, застеленную пергаментом. Тонко разравнять.
2. Смешать мед и 400 гр сахара, добавить воду. Варить на среднем огне до 135 градусов – по времени это займет примерно 10 минут после закипания.
3. Нужно взбить яиные белки до пиков, после чего туда тонкой струей влить горячий сироп и взбить в течение 15 минут.
4. Полученную массу вылить на шоколад и разравнять. После поставить в холодильник.
5. Смешать масло, сгущенку и кукурузный сироп. Варить все до 120 градусов. Добавить арахис.
6. Выложить карамель на нугу.
7. Растопить вторую половину шоколада и поместить на карамель.
8. Поставить в холодильник до застывания.
После это можно нарезать на маленькие конфеты, либо сделать батончики.
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