Огуречные корзинки с копченым лососем: рецепт стильной закуски за 10 минут

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Частенько российским хозяйкам приходится импровизировать и оперативно накрывать на стол. В этом вопросе помогут простые рецепты блюд. На приготовление изысканной закуски потребуется всего 10 минут. Вкусное и питательное угощение никого не оставит равнодушным.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...