Вкусная намазка на бутерброды: простой рецепт ароматной закуски

Вкусная намазка на бутерброды: простой рецепт ароматной закуски
Фото: www.unsplash.com
Разнообразный завтрак порадует домашних

Первая трапеза за день – основа хорошего настроения и энергетического баланса. При этом важно, чтобы завтрак также был вкусный и нравился домашним. Отличным вариантом разнообразить приевшееся меню станет приготовление вкусной намазки на бутерброды.

Ингредиенты

Два кабачка средних размеров, два плавленых сырка, одна морковка, одна луковица репчатого лука, две дольки чесночка, укроп, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно нарезать лучок и обжарить его вместе с маслом. Потом добавляем туда морковную стружку и еще пару минут обжариваем.

Теперь добавляем в овощную смесь нарезанные на средние кубики кабачки и продолжаем обжаривать.

Добавляем в ароматную смесь любимые специи и хорошенько перемешиваем.

Осталось потушить овощи под закрытой крышкой в течение примерно 10 минут. Важно периодически помешивать смесь.

Когда ароматное угощение остынет, перекладываем его в чашу измельчителя, добавляем туда чесночок, сырки и зелень. Взбиваем до однородной консистенции. Ароматная намазка на бутерброды готова.

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