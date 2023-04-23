Готово за полчаса: простой рецепт сытного супа-пюре

Полезное блюдо понравится домашним

Сегодня российские хозяйки не готовы уделять много времени на приготовление обедов и ужинов. На этом фоне огромной популярностью пользуются быстрые рецепты блюд. Так, аппетитный суп-пюре из грибов можно приготовить всего за 30 минут.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

300 г шампиньонов, один кабачок среднего размера, специи по вкусу.Для начала следует вымыть овощи и грибы. После этого им нужно дать обсохнуть, можно промокнуть чистые ингредиенты бумажным полотенцем.Теперь следует очистить кабачок от кожуры. Затем нарезаем его на небольшие кубики. Шампиньоны также нарежем на небольшие кусочки.Оба ингредиента нужно отварить до состояния, пока они не станут мягкими. Затем порциями отправляем готовые овощи и грибы в измельчитель. Постепенно превращаем ингредиенты в пюре.Густоту сытного ароматного супа можно регулировать за счет бульона, в котором варились шампиньоны и кабачок.Готовое пюре нужно сдобрить любимыми специями. Подавать суп можно с гренками. Также для вкуса можно добавить немного сметаны.