Готово за полчаса: простой рецепт сытного супа-пюре

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Сегодня российские хозяйки не готовы уделять много времени на приготовление обедов и ужинов. На этом фоне огромной популярностью пользуются быстрые рецепты блюд. Так, аппетитный суп-пюре из грибов можно приготовить всего за 30 минут.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...