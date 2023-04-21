Освежающий десерт на завтрак: простой рецепт легкого угощения

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Легкий десерт на завтрак – залог успешного дня. Вкусное угощение из малины и йогурта никого не оставит равнодушным. Также сегодня для каждой российской хозяйки важно, чтобы приготовление блюд не занимало много времени. Настоящей палочкой-выручалочкой становятся быстрые рецепты угощений.
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