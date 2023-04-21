Освежающий десерт на завтрак: простой рецепт легкого угощения

Освежающий десерт на завтрак: простой рецепт легкого угощения
Фото: www.unsplash.com
Домашние будут в восторге

Легкий десерт на завтрак – залог успешного дня. Вкусное угощение из малины и йогурта никого не оставит равнодушным. Также сегодня для каждой российской хозяйки важно, чтобы приготовление блюд не занимало много времени. Настоящей палочкой-выручалочкой становятся быстрые рецепты угощений.

Ингредиенты


300 г мороженой малины (или другой любимой ягоды), 300 г йогурта без добавок, 100 г овсяного печенья, три столовые ложки сахарной пудры.


Пошаговый рецепт приготовления


Для начала ароматную малинку взбиваем в блендере вместе с превращенным в пудру сахаром.

Печенье можно измельчить в блендере или положить его в пакет и раздробить скалкой. Должна получиться рассыпчатая смесь с кусочками разных размеров.

Теперь в широкий стакан выкладываем малинку, сверху йогуртовый слой, затем слой печенья. Снова йогуртовый слой. Наверху кладем малиновый слой.

Для красоты десерт можно присыпать оставшимися кусочками печенья.

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