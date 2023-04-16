Быстрый кулич: рецепт пасхального угощения на скорую руку

Иногда времени в обрез, но домашние ждут традиционное лакомство

Пасха – один из любимых праздников россиян. В этот день дома пекут ароматные куличи и готовят вкусную творожную Пасху. Когда времени у хозяйки немного, она может воспользоваться быстрым рецептом куличей.





Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления

400 г муки, 300 г сливочного масла, 250 г сахарного песка, 200 мл жирного молочка, четыре яичка, 150 г изюма, одна чайная ложка цедры лимончика, 7 г разрыхлителя, пол чайной ложки соли, немного ванилина.Для начала сахарный песок и размягченное масло взбиваем до однородной массы. Постепенно вводим туда яйца и продолжаем взбивать. Следом отправляем цедру и ванилин.Теперь вливаем немного подогретое молочко и хорошенько перемешиваем.Пришло время всыпать муку, разрыхлитель и соль. Снова хорошенько замешиваем тесто. Вымытый размягченный изюм порциями добавляем в смесь.Осталось разложить будущие куличи по формам и отправить в разогретый духовой шкаф примерно на один час. Температура приготовления – 160°. По желанию кексики можно украсить глазурью.