Быстрый кулич: рецепт пасхального угощения на скорую руку

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Пасха – один из любимых праздников россиян. В этот день дома пекут ароматные куличи и готовят вкусную творожную Пасху. Когда времени у хозяйки немного, она может воспользоваться быстрым рецептом куличей.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...