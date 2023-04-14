Мандариновый рулет: роскошный десерт без выпечки

Мандариновый рулет: роскошный десерт без выпечки
Фото: www.unsplash.com
Освежающее угощение приведет в восторг домашних

Вечером частенько хочется отведать что-нибудь вкусненькое к чаю. Отличным вариантом будет приготовить здоровый десерт дома. Рецепт освежающего рулета из мандаринов без выпечки разнообразит домашнюю кулинарную книгу.

Ингредиенты


Полкило любого песочного печенья, 300 г творога (лучше брать пожирнее), шесть-семь мандаринок для начинки, один крупный спелый банан, пять столовых ложек меда, 50 г растопленного сливочного масла, пять столовых ложек какао, сахарная пудра для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала нужно хорошенько измельчить печенье. С помощью блендера делаем из банана нежную пюрешку. Теперь смешиваем печеньки, банановое пюре и какао. Полученное тесто кладем на пергаментную бумагу, сверху прикрываем другим листом и раскатываем до прямоугольника толщиной 1 см.

Начинку делаем, смешивая блендером растопленное масло, творог и мед. Ароматную смесь равномерно распределяем по пласту бананового теста.

С одной стороны выкладываем ряд из мандаринок и заворачиваем их в рулетик. Отправляем на полчаса в холодильник – десерт готов!

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