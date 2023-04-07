Быстрый плов: простой рецепт с секретом

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Сегодня российская хозяйка – женщина, у которой нет ни минуты свободного времени. Простаивать часами у плиты уже невозможно. Именно поэтому в кулинарных книгах появляется все больше быстрых и простых рецептов. Например, легкий лайфхак позволит оперативно сготовить плов и порадовать домочадцев.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...