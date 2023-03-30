Запеканка с курицей: простой рецепт сытного ужина

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В условиях современного мира важно, чтобы рецепты любимых блюд были легко исполняемыми. У российских хозяек уже нет времени часами корпеть над угощением у плиты. На приготовление сытной запеканки с картошкой и курицей уйдет совсем немного времени.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...