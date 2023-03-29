Шарлотка на сковороде: необычный рецепт любимого лакомства

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Шарлотка является излюбленным блюдом российских хозяек. Многие россиянки изобрели свои собственные рецепты популярного угощения. Однако, если хочется снизить сложность приготовления до минимума, можно сделать шарлотку прямо на сковороде.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...