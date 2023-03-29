Шарлотка на сковороде: необычный рецепт любимого лакомства

Вкус яблочного пирога знаком с детства

Шарлотка является излюбленным блюдом российских хозяек. Многие россиянки изобрели свои собственные рецепты популярного угощения. Однако, если хочется снизить сложность приготовления до минимума, можно сделать шарлотку прямо на сковороде.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

130 г сахарного песка, 90 г муки, 40 г сливочного масла, два яблочка средних размеров, три куриных яичка, одна столовая ложка подсолнечного масла, пол чайной ложки разрыхлителя.Для начала берем сахарный песок и хорошенько взбиваем его с яйцами. Следом отправляем к смеси просеянную с разрыхлителем муку. Снова перемешиваем все миксером.С яблок убираем все лишнее, кожуру можно оставить. Нарезаем на небольшие дольки.Важный момент – дно сковороды нужно обильно смазать подсолнечным и сливочным маслом.Теперь выкладываем туда яблочный слой, сверху заливаем тестом.Размещаем сковородку на плиту, включаем умеренный режим прогрева, прикрываем крышкой. Жарим около 15 минут, периодически лопаткой помогаем тесту отстать от бортов. Затем переворачиваем и жарим еще 10 минут.