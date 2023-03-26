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Часто вечером хочется отведать чего-нибудь вкусненького. Домашние пироги – слабость многих россиян. Наши хозяйки всегда стараются порадовать домашних вкусным угощением. Простой рецепт песочного пирога с клубникой точно придется по вкусу всем домашним и гостям.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...