Вкусное угощения порадует домашних

Российские хозяйки всегда стараются удивить родных необычными блюдами. Вечером частенько к чаю хочется чего-нибудь эдакого. Отличным вариантом разнообразить меню ужина будет приготовление вкусной сладкой колбаски. Большинству приятный вкус угощения из печенье знаком еще с детства.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Полкило сахарного печенья, 100 г грецких орешков, три ст.л. порошка какао, четыре ст.л. сахарного песка, 200 г сливочного масла, 150 мл жирного молочка.Сначала нужно поделить на две равные части печеньки. 50% пачки разомнем вручную так, чтобы измельчить печеньки на небольшие кусочки. Вторую превратим в мелкую крошку с помощью скакалки.Теперь нужно хорошенько измельчить орешки.В отдельной кастрюльке смешиваем сахарный песок, молоко и какао. Ставим на плиту и варим, постоянно мешая ложкой. Туда же отправляем сливочное масло. Кипятить смесь нельзя – добиваемся только того, чтобы сахарный песок и масло полностью разошлись.Шоколадную смесь отправляем к печенькам, туда же засыпаем орешки и хорошенько перемешиваем. Затем из заготовки формируем колбаски, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник до утра.