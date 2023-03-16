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Обычно главное требование домашних – чтобы ужин и обед были вкусными и сытными. Однако заботливые российские хозяйки также стараются, чтобы угощение несло пользу организму и не сказывалось на фигуре. Отличным вариантом для вечерней трапезы будет полезный сладкий салат из тыквы и яблок. Такое угощение напитает организм и порадует своим нежным вкусом.
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