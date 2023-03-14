Плов из гречки: необычный рецепт для всей семьи

На готовку уйдет примерно 2,5 часа

Традиционный рецепт плова, как правило, с рисом – он хорошо вбирает в себя все ароматы и вкусы. Однако существуют и другие не менее вкусные варианты блюда. К примеру, все можно приготовить с гречкой, это придаст плову новую пикантность и удивит всех членов семьи.

Ингредиенты

Гречка – 1,5 ст.

Говядина – 500 гр.

Морковка – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Соль, перец, зира по желанию

Растительное масло

Вода

Пошаговый решепт:

1. Сперва нужно подготовить все ингредиенты: овощи почистить, мясо нарезать кубиками.

2. Мелко шинкуем лук, ставим его на огонь.

3. Когда лук начнет золотиться, добавляем мясо. Солим и перчим, можно добавить зиру.

4. Нарезаем морковь, чеснок и кидаем на сковородку. Все тушим в течение 5 минут.

5. Добавляем 2,5 ст воды, оставляем на 40 минут на медленном огне.

6. Гречку нужно прокалить на сухой сковородке до потрескивания.

7. Затем пересыпаем ее к мясу и вливаем еще 2,5 ст воды.

8. Готовим на огне еще 20 минут, а после выключения оставляем томиться еще 20 минут.

Приятного аппетита!