Плов из гречки: необычный рецепт для всей семьи

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Традиционный рецепт плова, как правило, с рисом – он хорошо вбирает в себя все ароматы и вкусы. Однако существуют и другие не менее вкусные варианты блюда. К примеру, все можно приготовить с гречкой, это придаст плову новую пикантность и удивит всех членов семьи.
1. Сперва нужно подготовить все ингредиенты: овощи почистить, мясо нарезать кубиками.
2. Мелко шинкуем лук, ставим его на огонь.
3. Когда лук начнет золотиться, добавляем мясо. Солим и перчим, можно добавить зиру.
4. Нарезаем морковь, чеснок и кидаем на сковородку. Все тушим в течение 5 минут.
5. Добавляем 2,5 ст воды, оставляем на 40 минут на медленном огне.
6. Гречку нужно прокалить на сухой сковородке до потрескивания.
7. Затем пересыпаем ее к мясу и вливаем еще 2,5 ст воды.
8. Готовим на огне еще 20 минут, а после выключения оставляем томиться еще 20 минут.
Приятного аппетита!
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