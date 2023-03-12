Салат с курицей и корейской морковью: простой рецепт вкусного ужина

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Российские хозяйки всегда стараются удивить домашних вкусным блюдом. Часто любимые рецепты надоедают, тогда стоит обратиться к необычным сочетаниям. Например, для приготовления салата можно использовать корейскую морковку – ее яркий вкус порадует домочадцев.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...