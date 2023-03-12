Салат с курицей и корейской морковью: простой рецепт вкусного ужина

Необычная закуска разнообразит меню

Российские хозяйки всегда стараются удивить домашних вкусным блюдом. Часто любимые рецепты надоедают, тогда стоит обратиться к необычным сочетаниям. Например, для приготовления салата можно использовать корейскую морковку – ее яркий вкус порадует домочадцев.



Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

350 г куриного мяса (курочку можно отварить или взять копченую), 300 г корейской моркови, 250 г консервированной кукурузы, три столовые ложки жирной сметаны.Для начала нужно подготовить куриное мясо. Курицу отварим, либо возьмем в магазине копченую. После этого мясо нужно нарезать вдоль волокон тонкой соломкой.Теперь достаем морковку. Если в продукте много жидкости, ее нужно слить, но не полностью. Морковку хорошенько перемешиваем с куриным мясом.Легкий салат можно заправить сметаной или йогуртом без добавок. Такое простое блюдо придется по вкусу домашним, а также пойдет на пользу пищеварению.