Салат с курицей и корейской морковью: простой рецепт вкусного ужина

Салат с курицей и корейской морковью: простой рецепт вкусного ужина
Фото: www.unsplash.com
Необычная закуска разнообразит меню

Российские хозяйки всегда стараются удивить домашних вкусным блюдом. Часто любимые рецепты надоедают, тогда стоит обратиться к необычным сочетаниям. Например, для приготовления салата можно использовать корейскую морковку – ее яркий вкус порадует домочадцев.

Ингредиенты


350 г куриного мяса (курочку можно отварить или взять копченую), 300 г корейской моркови, 250 г консервированной кукурузы, три столовые ложки жирной сметаны.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала нужно подготовить куриное мясо. Курицу отварим, либо возьмем в магазине копченую. После этого мясо нужно нарезать вдоль волокон тонкой соломкой.

Теперь достаем морковку. Если в продукте много жидкости, ее нужно слить, но не полностью. Морковку хорошенько перемешиваем с куриным мясом.

Легкий салат можно заправить сметаной или йогуртом без добавок. Такое простое блюдо придется по вкусу домашним, а также пойдет на пользу пищеварению.

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