Домашняя сгущенка из молока: рецепт полезного десерта

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Сгущенка – одна из самых излюбленных добавок к выпечке. Иногда бывает, что блины уже стынут на столе, а вот сгущенки дома не оказалось. Однако смекалистые хозяйки способны выйти из любой ситуации. Например, приготовить сладкую добавку к блинам и оладьям можно дома из простого молока.
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