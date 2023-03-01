Томатный чизбургер: рецепт полезного ужина на скорую руку

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Как известно, подача блюда – половина успеха. Необычный внешний вид угощения всегда вызывает положительные впечатления у сидящих за столом. Для того чтобы удивить домочадцев и гостей, можно приготовить необычный томатный чизбургер.
1 ст. ложка растительного масла для жарки, 1 репчатый лучок, 2 дольки чесночка, полкило говяжьего фарша (лучше отдать предпочтение говядине), 1 ст. ложка кетчупа, 1 ст. ложка горчицы, специи, 4 томата, сырная стружка для украшения.
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