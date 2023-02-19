Готово за полчаса: рецепт грибного супа-пюре

Готово за полчаса: рецепт грибного супа-пюре
Фото: www.unsplash.com
Полезное блюдо порадует домашних

Российские хозяйки хорошо знают, что во время трапезы нельзя пренебрегать первым блюдом – супы хорошо насыщают организм и важны для здоровой работы желудочно-кишечного тракта. Тратить много времени на простаивание у плиты никому не хочется. Поэтому отличным вариантом будет использовать экспресс-рецепты сытных блюд.

Для того чтобы приготовить вкусный грибной суп-пюре, потребуется всего два ингредиента и специи.

Ингредиенты


Один кабачок средней величины, 300 граммов свежих шампиньонов.

Пошаговый рецепт приготовления


Приготовить суп-пюре очень просто. На это сытное и полезное блюдо уйдет не более получаса. Первый шаг – отварить овощи. Готовность проверяем по мягкости грибов и кабачка – они должны хорошо протыкаться вилкой.

Когда овощи будут готовы, их нужно постепенно перекладывать в измельчитель. Также можно воспользоваться блендером. Превращаем будущее угощение в пюре, добавляем специи – блюдо готово.

Отдельно стоит отметить, что такой супчик получается очень низкокалорийным, что точно придется по вкусу людям, которые бдительно следят за своей фигурой.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей