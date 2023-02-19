Готово за полчаса: рецепт грибного супа-пюре

Полезное блюдо порадует домашних

Российские хозяйки хорошо знают, что во время трапезы нельзя пренебрегать первым блюдом – супы хорошо насыщают организм и важны для здоровой работы желудочно-кишечного тракта. Тратить много времени на простаивание у плиты никому не хочется. Поэтому отличным вариантом будет использовать экспресс-рецепты сытных блюд.



Для того чтобы приготовить вкусный грибной суп-пюре, потребуется всего два ингредиента и специи.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Один кабачок средней величины, 300 граммов свежих шампиньонов.Приготовить суп-пюре очень просто. На это сытное и полезное блюдо уйдет не более получаса. Первый шаг – отварить овощи. Готовность проверяем по мягкости грибов и кабачка – они должны хорошо протыкаться вилкой.Когда овощи будут готовы, их нужно постепенно перекладывать в измельчитель. Также можно воспользоваться блендером. Превращаем будущее угощение в пюре, добавляем специи – блюдо готово.Отдельно стоит отметить, что такой супчик получается очень низкокалорийным, что точно придется по вкусу людям, которые бдительно следят за своей фигурой.