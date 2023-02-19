Готово за полчаса: рецепт грибного супа-пюре

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Российские хозяйки хорошо знают, что во время трапезы нельзя пренебрегать первым блюдом – супы хорошо насыщают организм и важны для здоровой работы желудочно-кишечного тракта. Тратить много времени на простаивание у плиты никому не хочется. Поэтому отличным вариантом будет использовать экспресс-рецепты сытных блюд.
Для того чтобы приготовить вкусный грибной суп-пюре, потребуется всего два ингредиента и специи.
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