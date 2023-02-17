Простой рецепт бисквита: десерт по-итальянски

Простой рецепт бисквита: десерт по-итальянски
Фото: www.unsplash.com
На приготовление угощения к чаю уйдут считанные минуты

Каждая российская хозяйка хоть раз встречалась с ситуацией, когда дорогие гости решили нагрянуть без предупреждения. Если дома не нашлось лакомства к чаю, его можно сварганить в кратчайшие сроки. Отличным вариантом будет испечь бисквит по-итальянски. Простое лакомство можно пропитать любимым вареньем или подать гостям со сгущенкой.

Ингредиенты


Для приготовления легкого десерта понадобится один стакан пшеничной муки, один стакан сахарного песка, 50 г сливочного масла, три яйца и щепотка соли.


Пошаговый рецепт приготовления


Для начала хорошенько взобьем яйца. Лучше использовать миксер. В итоге должна появиться стойкая белая пенка.

Теперь к яичной пене добавляем сахарный песок и еще раз взбиваем до образования однородной массы.

Следом высыпаем стакан муки, добавляем щепотку соли и хорошенько перемешиваем.

Бисквит практически готов. Теперь его нужно испечь. Форму для выпекания хорошенько смазываем маслом. Выкладываем туда нашу заготовку и выпекаем в духовом шкафу в течение 20 минут. Духовку предварительно нужно разогреть до 180 градусов.

Чтобы угощение осталось пышным, его нельзя сразу вытаскивать из духового шкафа. Лучше дать бисквиту остыть, а затем подавать его на стол.

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