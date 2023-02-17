Простой рецепт бисквита: десерт по-итальянски

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Каждая российская хозяйка хоть раз встречалась с ситуацией, когда дорогие гости решили нагрянуть без предупреждения. Если дома не нашлось лакомства к чаю, его можно сварганить в кратчайшие сроки. Отличным вариантом будет испечь бисквит по-итальянски. Простое лакомство можно пропитать любимым вареньем или подать гостям со сгущенкой.
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