Простой рецепт бисквита: десерт по-итальянски

На приготовление угощения к чаю уйдут считанные минуты

Каждая российская хозяйка хоть раз встречалась с ситуацией, когда дорогие гости решили нагрянуть без предупреждения. Если дома не нашлось лакомства к чаю, его можно сварганить в кратчайшие сроки. Отличным вариантом будет испечь бисквит по-итальянски. Простое лакомство можно пропитать любимым вареньем или подать гостям со сгущенкой.



Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления

Для приготовления легкого десерта понадобится один стакан пшеничной муки, один стакан сахарного песка, 50 г сливочного масла, три яйца и щепотка соли.Для начала хорошенько взобьем яйца. Лучше использовать миксер. В итоге должна появиться стойкая белая пенка.Теперь к яичной пене добавляем сахарный песок и еще раз взбиваем до образования однородной массы.Следом высыпаем стакан муки, добавляем щепотку соли и хорошенько перемешиваем.Бисквит практически готов. Теперь его нужно испечь. Форму для выпекания хорошенько смазываем маслом. Выкладываем туда нашу заготовку и выпекаем в духовом шкафу в течение 20 минут. Духовку предварительно нужно разогреть до 180 градусов.Чтобы угощение осталось пышным, его нельзя сразу вытаскивать из духового шкафа. Лучше дать бисквиту остыть, а затем подавать его на стол.