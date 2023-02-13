Французский картофель в молоке: быстрый рецепт изысканного ужина

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Французская кухня славится своими гастрономическими изысками. Жители нашей страны с большой любовью относятся к заморским угощениям и всегда рады отведать что-нибудь эдакое. Отличным вариантом побаловать домашних будет приготовление вкусного французского картофеля в молоке.
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