Беляши как в школе: простой рецепт знакомого с детства лакомства

Ароматная выпечка всем придется по вкусу

Россияне хорошо помнят угощения, которые предлагались в школьных столовых. Для многих главным лакомством на перемене были сочные ароматные беляши. Блюдо сложно назвать диетическим, однако иногда можно порадовать себя вкусным угощением. С простым рецептом беляшей справится любая хозяйка.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Тесто: полкило муки, 7 г сухих дрожжей, одна столовая ложка сахарного песка, одна чайная ложка соли, 300 мл чистой воды, 50 мл подсолнечного масла.Начинка: 300 г фарша (лучше смешать свинину и говядину), одна луковица репчатого лука, 100 мл холодной воды, соль и перец – по вкусу.Начинаем замешивать тесто. Смешиваем дрожжи, сахарный песок, соль и немного подогретую воду. Туда отправляем пять столовых ложек муки. Теперь нужно прикрыть миску полотенчиком и дать отдохнуть в течение 20 минут.Следом добавим подсолнечное масло и оставшуюся муку. Тесто будет мягким и немного липким. Затем формируем шар и оставляем в емкости, накрытой полотенцем на час.Делаем начинку: мелко измельченный лук смешиваем с фаршем, водой и специями.Теперь лепим беляши. Полученный объем теста разделится примерно на 14 шариков. Даем им постоять минут пять, затем пальцами превращаем в толстые лепешки, в центр кладем начинку и собираем беляши – края нужно хорошенько защепить.Готовые пирожки жарим в сковороде, наполненной растительным маслом. Примерно по 5 минут с каждой стороны.