Необычная запеканка с овсянкой: рецепт полезного завтрака

Необычная запеканка с овсянкой: рецепт полезного завтрака
Фото: www.unsplash.com
Первый прием пищи очень важен для организма

Хорошие хозяйки всегда ломают голову над тем, чем бы побаловать любимых домочадцев. Как известно, завтрак – основа хорошего дня. Для того чтобы чувствовать себя в тонусе, обязательно нужно подкрепиться утром полезным и вкусным блюдом. Простой рецепт необычной запеканки с овсянкой точно придется по вкусу российским хозяйкам.

Ингредиенты


Два стакана овсяных хлопьев, 400 г жирного творога, 100 мл кефира, два куриных яйца, один томат средней величины, две столовые ложки подсолнечного масла, немного сухого чеснока, петрушки и соли, пол чайной ложки соды.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала нужно взбить куриные яйца с солью. Затем добавляем туда соду и кефирчик.

Следом отправляем в будущее угощение творог и хорошенько взбиваем. Можно использовать погружной блендер.

Теперь вливаем в смесь подсолнечное масло, а затем высыпаем хлопья. Снова все тщательно перемешиваем.

Теперь выкладываем запеканку в предварительно смазанную маслом форму. Сверху положим нарезанные кружочком томаты, присыпем рубленой петрушкой и базиликом, добавим немного сухого чеснока.

Отправляем в духовой шкаф на 35 минут. Предварительно его нужно разогреть до 180 градусов.

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