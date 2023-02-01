Необычная запеканка с овсянкой: рецепт полезного завтрака

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Хорошие хозяйки всегда ломают голову над тем, чем бы побаловать любимых домочадцев. Как известно, завтрак – основа хорошего дня. Для того чтобы чувствовать себя в тонусе, обязательно нужно подкрепиться утром полезным и вкусным блюдом. Простой рецепт необычной запеканки с овсянкой точно придется по вкусу российским хозяйкам.
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