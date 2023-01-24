Быстрый хлеб в духовке: рецепт домашней выпечки для бутербродов

Быстрый хлеб в духовке: рецепт домашней выпечки для бутербродов
Фото: www.unsplash.com
Ароматную буханку легко испечь дома

Сложно найти человека, который обнаружит в себе силы отказаться от ароматной домашней выпечки. Приготовленный руками заботливой хозяйки хлеб точно никого не оставит равнодушным.


Ингредиенты


215 мл подогретой воды, одна чайная ложка сухих дрожжей, 330 г муки, 40 мл подсолнечного масла, одна чайная ложка сахарного песка, пол чайной ложки соли.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала в предварительно просеянную муку добавляем сахарный песок, сухие дрожжи и соль.

Следом вливаем подогретую воду (не горячую) и растительное масло.

Теперь нужно замесить нежное тесто. Смажем глубокую миску растительным маслом, скатаем тесто в шарик и оставим его отдохнуть в миске под пленкой на полчаса.

Будущий хлебушек увеличится примерно в три раза. Теперь формируем заготовку батона. Оставляем тесто еще на 20 минут, предварительно сбрызнув его водой или молоком.

Осталось отправить будущий нежный хлебушек в духовой шкаф, предварительно разогретый до 200 градусов.

Выпекаем в течение 20-25 минут до появления золотистой корочки. Перед подачей остудить.

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