Лимонный пирог: быстрый рецепт десерта к чаю

Лимонный пирог: быстрый рецепт десерта к чаю
Фото: www.unsplash.com
Ароматная начинка приведет в восторг домочадцев

Современная жизнь диктует свои правила. Российские хозяйки давно не могут позволить себе проводить долгие часы на кухне. Сейчас огромную популярность набирают быстрые и простые рецепты блюд. При этом главным требованием, разумеется, остается отличный вкус и полезность угощения. Быстрый лимонный пирог к чаю порадует домочадцев и внезапно нагрянувших гостей.

Ингредиенты


230 г муки, 100 мл чистой воды, одно куриное яйцо, две столовые ложки майонеза, пол чайной ложки соды, три лимона, 190 г сахарного песка, 50 г кукурузного крахмала.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала подготовим необычное тесто. Для этого нужно смешать майонез, яйцо и холодную воду. Смесь хорошенько вымешиваем вилкой.

Лимоны несколько минут нужно проварить в крутом кипятке.

Теперь к тесту добавляем соду и муку, хорошенько вымешиваем его, разделяем на две половинки и раскатываем в два тонких листа.

Лимончики нужно мелко нарезать и перемешать с сахарным песком и крахмалом.

Первый слой пирога выкладываем на форму, сверху кладем начинку, затем закрываем вторым листом теста. Осталось хорошенько защипнуть края и отправить в духовку на 15 минут. Духовой шкаф предварительно нужно разогреть до 200 градусов.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей