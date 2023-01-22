Лимонный пирог: быстрый рецепт десерта к чаю

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Современная жизнь диктует свои правила. Российские хозяйки давно не могут позволить себе проводить долгие часы на кухне. Сейчас огромную популярность набирают быстрые и простые рецепты блюд. При этом главным требованием, разумеется, остается отличный вкус и полезность угощения. Быстрый лимонный пирог к чаю порадует домочадцев и внезапно нагрянувших гостей.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...