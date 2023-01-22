Лимонный пирог: быстрый рецепт десерта к чаю

Ароматная начинка приведет в восторг домочадцев

Современная жизнь диктует свои правила. Российские хозяйки давно не могут позволить себе проводить долгие часы на кухне. Сейчас огромную популярность набирают быстрые и простые рецепты блюд. При этом главным требованием, разумеется, остается отличный вкус и полезность угощения. Быстрый лимонный пирог к чаю порадует домочадцев и внезапно нагрянувших гостей.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

230 г муки, 100 мл чистой воды, одно куриное яйцо, две столовые ложки майонеза, пол чайной ложки соды, три лимона, 190 г сахарного песка, 50 г кукурузного крахмала.Для начала подготовим необычное тесто. Для этого нужно смешать майонез, яйцо и холодную воду. Смесь хорошенько вымешиваем вилкой.Лимоны несколько минут нужно проварить в крутом кипятке.Теперь к тесту добавляем соду и муку, хорошенько вымешиваем его, разделяем на две половинки и раскатываем в два тонких листа.Лимончики нужно мелко нарезать и перемешать с сахарным песком и крахмалом.Первый слой пирога выкладываем на форму, сверху кладем начинку, затем закрываем вторым листом теста. Осталось хорошенько защипнуть края и отправить в духовку на 15 минут. Духовой шкаф предварительно нужно разогреть до 200 градусов.