Быстрая запеканка из картофеля и фарша: рецепт необычного ужина

Чтобы накормить всю семью, не обязательно простаивать за плитой

В современном мире быстрые рецепты вкусных и полезных блюд получают большую популярность. В последнее время у хозяек не хватает свободных часов для того, чтобы подолгу кашеварить. Легкие рецепты сытных блюд помогают решить эту задачу.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

700 г картошки, фарш (лучше брать смесь из свинины и говядины), 100 г сырной стружки, два куриных яйца, две столовые ложки жирной сметаны, немного зеленого лука, специи по вкусу, масло для жарки.Для начала нужно подготовить все продукты: картошку и лук вымыть, фарш переложить в отдельную емкость.Картошку следует натереть на крупной терке и хорошенько промокнуть салфетками, чтобы избавиться от лишней жидкости.Теперь берем смазанную маслом форму для запекания и выкладываем первый слой из половины картофельной стружки.Следом выкладываем предварительно сдобренный специями фарш. Мелко нарезаем лук и посыпаем им мясо.Сырную стружку соединяем с половиной оставшейся картофельной стружки, добавляем яйца, сметанку и хорошенько перемешиваем.Все это выкладываем сверху и разравниваем ложкой. Картофельную запеканку готовим в течение 1 часа в предварительно разогретом до 180° духовом шкафу.