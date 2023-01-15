Быстрая запеканка из картофеля и фарша: рецепт необычного ужина

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В современном мире быстрые рецепты вкусных и полезных блюд получают большую популярность. В последнее время у хозяек не хватает свободных часов для того, чтобы подолгу кашеварить. Легкие рецепты сытных блюд помогают решить эту задачу.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...