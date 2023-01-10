Конвертики с сыром: рецепт сбалансированного завтрака

Конвертики с сыром: рецепт сбалансированного завтрака
Фото: www.unsplash.com
Первый прием пищи оказывает влияние на весь день

Для того чтобы зарядиться бодростью с самого утра, необходимо съесть на завтрак сбалансированное блюдо. При этом важно, чтобы начало дня порадовало домочадцев – угощение должно быть не только полезным, но и вкусным. Отличным вариантом будет приготовить яичные конвертики с сыром и ветчиной.

Ингредиенты

Четыре куриных яйца, 140 г любимой ветчины или колбаски, 120 г сырной стружки.

Пошаговый рецепт приготовления

Простое, но эффектное и аппетитное блюдо готовится за считанные минуты. Ветчину, также как и сыр, необходимо превратить в стружку. Для этого используем терку с крупными отверстиями.

В отдельной посуде взбиваем яйца. При желании их можно немного присолить.

Теперь готовим яичные блинчики. Четырех яиц хватит примерно на пять-шесть блинчиков. Берем часть от взбитой яичной смеси и отправляем на хорошо прогретую сковороду.

Когда блинчик прожарится с одной стороны, его нужно перевернуть, еще раз прожарить, а затем добавить в центр сырную и мясную стружку.

После этого сворачиваем блинчик конвертиком. Аппетитное блюдо готово. Его нежный вкус и аромат никого не оставит равнодушным.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей