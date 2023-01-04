Поможет справиться с похмельем: рецепт энергетического чая

После новогодних праздников многим приходится несладко

Новогодние каникулы – время, когда жители нашей страны ни в чем себе не отказывают. К сожалению, безудержное веселье нередко приводит к тому, что организм начинает давать сбои и просит передышку. Для того чтобы поддержать его в трудный период, можно сделать ароматный энергетический чай.



Ингредиенты

Одна чайная ложка зеленого чая, половинка лимона, половинка яблока, четыре гвоздички, одна щепотка молотого имбиря, 400 мл чистой воды.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно подготовить фрукты. Лимон нарезаем тонкими кружочками, яблоко чистить не будем, также нарежем на небольшие кубики.

Теперь выкладываем фрукты на дно емкости для заваривания чая. Сверху добавляем молотый имбирь. Чтобы повысить энергетический заряд напитка, можно взять свежий корень этого растения.

Добавляем в смесь зеленый чай и гвоздику. Теперь осталось залить все ингредиенты горячей водой и дать хорошенько настояться. Энергетический чай готов.