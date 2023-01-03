Рецепт бодрящего лимонада: имбирный напиток поможет восстановить силы

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Русская традиция – встречать Новый год с большим размахом. Разумеется, после шумных торжеств наступает период, когда хочется восполнить энергетический баланс и привести организм в тонус. Отличной поддержкой в решении данной задачи станет освежающий имбирный лимонад. С рецептом простого напитка справится любая хозяйка.
Четыре лимона средней величины, 50 граммов корня имбиря, 50 граммов коричневого сахара и около 2 литров чистой воды.
Для того чтобы приготовить напиток, который бодрит не хуже популярных энергетиков, сначала нужно сделать имбирный сироп.
В небольшом ковшике смешиваем сахарный песок, натертый на терке имбирь и стакан воды. Смесь нужно вскипятить и дать отдохнуть в течение 15 минут.
После этого отправляем в будущий тонизирующий напиток сок выжатых лимонов
Основа имбирного лимонада для повышения настроения и тонуса готова. Теперь концентрат разводим в оставшейся холодной воде. Подавать гостям в охлажденном виде.
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