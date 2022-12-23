Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Новый 2023 год все ближе. По всей стране хозяйки составляют меню на главное торжество года и раздумывают над тем, как бы удивить гостей и родственников. Обилие салатов, вкусные закуски и ароматные горячие блюда – важный атрибут празднования торжества. Мясной рулет с яйцом будет эффектно выглядеть на столе, а также удивит даже гурманов.
По 300 г мяса свинины и говядины, одна луковица репчатого лука, три ломтика булки, 70 мл молока, два яйца, две дольки чеснока, одна морковка, пучок зелени, пол чайной ложки соли, две щепотки перца. Отдельно пять яиц для начинки.
Для начала булку заливаем молоком и даем настояться. Мясо вместе с луком превращаем в фарш с помощью мясорубки.
Морковь мелко натираем, чеснок пропускаем через чеснокодавилку, зеленушку нарезаем.
Все перечисленные ингредиенты соединяем в глубокой посуде, добавляем специи и два сырых яйца. Замешиваем фарш.
Отдельно отвариваем пять яиц.
Теперь форму для запекания застелить фольгой, хорошенько смазать маслом, выложить фарш. Внутри нужно разместить яйца и собрать рулет. Закрепляем шов и отправляем в духовой шкаф, разогретый до 200 градусов, на 50 минут.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...