Сытное угощение украсит стол и порадует гостей

Новый 2023 год все ближе. По всей стране хозяйки составляют меню на главное торжество года и раздумывают над тем, как бы удивить гостей и родственников. Обилие салатов, вкусные закуски и ароматные горячие блюда – важный атрибут празднования торжества. Мясной рулет с яйцом будет эффектно выглядеть на столе, а также удивит даже гурманов.



Ингредиенты

По 300 г мяса свинины и говядины, одна луковица репчатого лука, три ломтика булки, 70 мл молока, два яйца, две дольки чеснока, одна морковка, пучок зелени, пол чайной ложки соли, две щепотки перца. Отдельно пять яиц для начинки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала булку заливаем молоком и даем настояться. Мясо вместе с луком превращаем в фарш с помощью мясорубки.

Морковь мелко натираем, чеснок пропускаем через чеснокодавилку, зеленушку нарезаем.

Все перечисленные ингредиенты соединяем в глубокой посуде, добавляем специи и два сырых яйца. Замешиваем фарш.

Отдельно отвариваем пять яиц.

Теперь форму для запекания застелить фольгой, хорошенько смазать маслом, выложить фарш. Внутри нужно разместить яйца и собрать рулет. Закрепляем шов и отправляем в духовой шкаф, разогретый до 200 градусов, на 50 минут.