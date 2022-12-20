Что нельзя добавлять в "Селедку под шубой": советы повара

Ошибки могут испортить новогоднее блюдо

"Сельдь под шубой" – традиционное угощение у россиян на Новый год. Каждая хозяйка имеет свой проверенный годами рецепт блюда, но, как отмечают повара, даже в таких случаях можно допустить роковую ошибку, которая превратит салат в несъедобный. Об этом рассказала кулинар Анастасия Горелова.

Самая распространенная ошибка – добавлять слишком много лука. Без него делать блюдо тоже не стоит. А для тех, кто лук не ест, есть небольшой секрет, который помогает сделать угощение вкусней – нужно просто добавить кисловатого яблока.

Большую роль играет и качество рыбы. Пресервы в масле для салата не подойдут. Лучший вариант – купить и засолить селедку самостоятельно.

Также не стоит резать ингредиенты во время приготовления – все лучше натереть на терке, поскольку так "Селедка под шубой" быстрее пропитается. Самы дешевый майонез тоже не подойдет, поскольку в него добавляют много уксуса.