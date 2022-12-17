Для изысканного блюда нужны самые простые продукты

Новый 2023 год уже не за горами. Совсем скоро хозяйки начнут продумывать праздничное меню и ломать голову над тем, чем бы удивить дорогих гостей. Беспроигрышный вариант – предоставить празднующим на выбор разнообразные закуски. Так, среди гостей наверняка найдутся ценители скандинавской кухни, которым понравится вкус аутентичных сморребродов.



Ингредиенты

Одна буханка бородинского хлеба, 300 г свежей селедки, десяток перепелиных яичек, листья салата, укроп и петрушка.

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовление таких вкусных и необычных бутербродов – дело нескольких минут. Все, что нужно сделать заранее – это отварить перепелиные яйца. Их следует остудить и нарезать на половинки.

Для красоты можно сделать из ломтиков бородинского хлеба шайбочки, они легко формируются с помощью широкого стакана.

Теперь собираем сам сморреброд: на хлебную шайбу кладем листик салата, сверху раскладываем ломтики селедки и половинку яйца. Для украшения используем укроп и петрушку. Изысканное угощение на Новый 2023 год готово.