Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Новый 2023 год уже не за горами. Совсем скоро хозяйки начнут продумывать праздничное меню и ломать голову над тем, чем бы удивить дорогих гостей. Беспроигрышный вариант – предоставить празднующим на выбор разнообразные закуски. Так, среди гостей наверняка найдутся ценители скандинавской кухни, которым понравится вкус аутентичных сморребродов.
Одна буханка бородинского хлеба, 300 г свежей селедки, десяток перепелиных яичек, листья салата, укроп и петрушка.
Приготовление таких вкусных и необычных бутербродов – дело нескольких минут. Все, что нужно сделать заранее – это отварить перепелиные яйца. Их следует остудить и нарезать на половинки.
Для красоты можно сделать из ломтиков бородинского хлеба шайбочки, они легко формируются с помощью широкого стакана.
Теперь собираем сам сморреброд: на хлебную шайбу кладем листик салата, сверху раскладываем ломтики селедки и половинку яйца. Для украшения используем укроп и петрушку. Изысканное угощение на Новый 2023 год готово.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...