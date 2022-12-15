Рецептом согревающего зимнего напитка поделились в Подмосковье

Мастер чайной церемонии раскрыла свой секрет

С наступлением зимнего периода все чаще появляется желание согреться каким-нибудь ароматным и вкусным напитком. Хитростями поделилась мастер чайной церемонии из Московской области.

Светлана Саратова подчеркнула, что главный секрет качественного чая заключается в хорошей воде, которую нужно прогревать не выше 90 градусов.

Наливать воду в заварочный чайник следует тонкой струйкой, чтобы жидкость успела обогатиться кислородом.

Чай должен завариваться порядка 10 минут. Также Саратова посоветовала разнообразить меню напитков в зимний период травяными настоями, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей