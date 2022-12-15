Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
С наступлением зимнего периода все чаще появляется желание согреться каким-нибудь ароматным и вкусным напитком. Хитростями поделилась мастер чайной церемонии из Московской области.
Светлана Саратова подчеркнула, что главный секрет качественного чая заключается в хорошей воде, которую нужно прогревать не выше 90 градусов.
Наливать воду в заварочный чайник следует тонкой струйкой, чтобы жидкость успела обогатиться кислородом.
Чай должен завариваться порядка 10 минут. Также Саратова посоветовала разнообразить меню напитков в зимний период травяными настоями, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...