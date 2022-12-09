Быстрый завтрак для ленивых: рецепт на каждый день

Первый прием пищи должен поднять настроение и зарядить энергией

Завтрак – важная основа начала успешного дня. Как говорится, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Очень важно, чтобы первый прием пищи был сбалансированным и насытил организм зарядом бодрости. Однако тратить много времени с утра не с руки – отличным вариантом будет рецепт быстрого завтрака из яиц.

Ингредиенты

Четыре куриных яйца, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки перца, пол чайной ложки прованских трав, 130 мл молока, 100 г сырной стружки из сулугуни, один лаваш, пол чайной ложки мелко нарезанного зеленого лука, две помидорки, подсолнечное масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно разбить в глубокую миску куриные яйца. Туда же добавляем прованские травы, соль перчик. Все хорошенько замешиваем, вливаем молочко. Затем в яично-молочную смесь нужно добавить сырную стружку и хорошенько взбить венчиком.

Теперь нарезаем на небольшие кусочки лаваш. Его отправляем на смазанную маслом сковороду и немного обжариваем, чтобы он подсушился. Достаточно пяти минут.

Затем отправляем к лавашу нарезанные на небольшие кусочки томаты, заливаем все яично-молочной смесью и готовим под закрытой крышкой около 10 минут. Сверху посыпаем зеленым лучком и подаем к столу.

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