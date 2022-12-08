Запеканка из макарон с курицей: экспресс-рецепт сытного ужина

Приготовление вкусного блюда не требует много времени

Российские хозяйки всегда стремятся баловать родных и близких всевозможными разносолами. Однако зачастую времени на простаивание у плиты не хватает. В таком случае на помощь хозяйкам приходят рецепты быстрых блюд. Например, сытную и ароматную запеканку из макарон с курицей можно приготовить в два счета.

Ингредиенты

300 г сухих макарон, 300 г курицы, два крупных томата, 100 г сырной стружки, 160 г жирной сметаны, 250 мл воды, одна столовая ложка приправы для птицы, соль, подсолнечное масло.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно хорошенько вымыть куриное филе, обсушить его и нарезать на небольшие кусочки. Смешиваем курочку с любимыми специями.

Затем берем форму для запекания, смазываем ее подсолнечным маслом и выкладываем сухие макароны.

Теперь сверху кладем сдобренную специями курочку. Затем положим томатный слой – помидорки нужно нарезать на небольшие кубики.

Теперь делаем сметанный соус. Сметанку нужно развести с водой и присолить. Выливаем сметану сверху на помидоры. Осталось покрыть будущую запеканку сырной стружкой.

Блюдо выпекается в заранее разогретом духовом шкафу в течение получаса при температуре 180 градусов.

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