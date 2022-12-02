Рецепт клецек: сытный суп за 10 минут

Вкус, знакомый с детства, никого не оставит равнодушным

Советские хозяйки частенько готовили на первое блюдо незамысловатый суп из клецек. Такое блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда не хватает времени на приготовление разносолов. Кроме того, клецки можно сделать из продуктов, которые всегда под рукой. А знакомый с детства вкус порадует домочадцев и гостей.



Ингредиенты

Шесть столовых ложек пшеничной муки, одно куриное яйцо, соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Сделать суп из клецек можно всего за 10 минут. С такой простой задачей справится любая хозяйка.

Для начала нужно хорошенько вымыть яйцо и разбить его в глубокую посуду. Затем взбиваем яичко с помощью вилки, должна появиться заметная пенка.

Теперь вмешиваем в яйцо муку. Предварительно ее можно просеять, тогда угощение будет более воздушным. Сдабриваем солью, количество приправы регулируем по вкусу.

В итоге должно получиться достаточно густое тесто, однако оно должно немного стекать с вилки.

Теперь формируем клецки подходящего размера и отправляем в бульон. Клецки можно варить отдельно в простом бульоне из кубика, или добавить их в наваристый суп.