Рецепт клецек: сытный суп за 10 минут

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Советские хозяйки частенько готовили на первое блюдо незамысловатый суп из клецек. Такое блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда не хватает времени на приготовление разносолов. Кроме того, клецки можно сделать из продуктов, которые всегда под рукой. А знакомый с детства вкус порадует домочадцев и гостей.
Шесть столовых ложек пшеничной муки, одно куриное яйцо, соль по вкусу.
Сделать суп из клецек можно всего за 10 минут. С такой простой задачей справится любая хозяйка.
Для начала нужно хорошенько вымыть яйцо и разбить его в глубокую посуду. Затем взбиваем яичко с помощью вилки, должна появиться заметная пенка.
Теперь вмешиваем в яйцо муку. Предварительно ее можно просеять, тогда угощение будет более воздушным. Сдабриваем солью, количество приправы регулируем по вкусу.
В итоге должно получиться достаточно густое тесто, однако оно должно немного стекать с вилки.
Теперь формируем клецки подходящего размера и отправляем в бульон. Клецки можно варить отдельно в простом бульоне из кубика, или добавить их в наваристый суп.
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