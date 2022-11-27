Рецепт быстрого супа: как приготовить первое блюдо за 20 минут

Хозяйкам часто не хватает времени на готовку

Многие справедливо отмечают, что человек – это то, что он ест. Правильное питание является залогом счастливой, здоровой жизни. Разумеется, в этом вопросе важно уделять внимание первым блюдам. Сытный и полезный сырный супчик можно приготовить всего за 20 минут.

Ингредиенты

Три картошки, одна морковка, одна луковица репчатого лука, две дольки чеснока, немного укропа, 300 г плавленых сырков, две столовые ложки сливочного масла, специи, соль – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно разобраться с овощами. Лук и чесночок следует максимально измельчить. Картошку нарезаем на привычные для супчика кубики. Морковку натрем на крупной терке.

Прямо в кастрюльку кладем сливочное масло и растапливаем. Там нужно обжарить сначала лучок, а затем добавить морковку и еще немного прожарить овощи. После этого отправляем в кастрюльку чесночок и картошку, хорошенько перемешиваем и заливаем 1 л горячей воды.

Будущий супчик нужно вскипятить, добавить специи и варить минут 10. Затем мелко нарезаем сырки, заливаем кружкой бульона из кастрюли, хорошенько перемешиваем до полного растворения и возвращаем сырную смесь в кастрюльку.

Суп варим еще 5 минут, добавляем укроп, даем немного настояться и разливаем по тарелкам.

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