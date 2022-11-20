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Если семейство не успело употребить молоко, пока оно было свежим, это не повод расстраиваться. На кислом продукте можно сделать очень аппетитный и полезный десерт – манник.
Два стакана кислого молока, два стакана манной крупы, 110 г сливочного масла, одно яйцо, один стакан сахарного песка, 2 г ванилина, пол чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли.
Для начала нужно растопить сливочное масло. При этом оно не должно быть горячим, продукту следует дать остыть. Добавляем к нему сахарный песок и немного соли.
В отдельной посуде смешиваем манную крупу и кислое молоко. Будущему угощению нужно дать время настояться – манка должна хорошенько разбухнуть, хватит 1 часа.
В другой посуде хорошенько взбиваем яйцо, белок должен превратиться в пенку. Затем смешиваем все три компонента в одной емкости, добавляем оставшиеся ингредиенты. Все хорошенько перемешиваем, тесто получается достаточно густым.
Затем выливаем будущий десерт в форму для запекания и готовим в течение получаса в духовом шкафу на температуре 180 градусов.
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