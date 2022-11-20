Манник на кислом молоке: полезный десерт порадует домочадцев

Скисшее молоко вовсе не нужно выбрасывать

Если семейство не успело употребить молоко, пока оно было свежим, это не повод расстраиваться. На кислом продукте можно сделать очень аппетитный и полезный десерт – манник.

Ингредиенты

Два стакана кислого молока, два стакана манной крупы, 110 г сливочного масла, одно яйцо, один стакан сахарного песка, 2 г ванилина, пол чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно растопить сливочное масло. При этом оно не должно быть горячим, продукту следует дать остыть. Добавляем к нему сахарный песок и немного соли.

В отдельной посуде смешиваем манную крупу и кислое молоко. Будущему угощению нужно дать время настояться – манка должна хорошенько разбухнуть, хватит 1 часа.

В другой посуде хорошенько взбиваем яйцо, белок должен превратиться в пенку. Затем смешиваем все три компонента в одной емкости, добавляем оставшиеся ингредиенты. Все хорошенько перемешиваем, тесто получается достаточно густым.

Затем выливаем будущий десерт в форму для запекания и готовим в течение получаса в духовом шкафу на температуре 180 градусов.

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