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Мало кто в России может устоять перед таким тонизирующим и освежающим напитком, как квас. Разумеется, за один день его не приготовить, однако в целом процесс под силу любой хозяйке.
8 л чистой воды, 60 г дрожжей, один стакан сахарного песка, полкило ржаного хлеба, 30 г изюма.
Для начала нужно сделать из хлеба сухарики. Разделяем ломтики на небольшие кусочки и хорошенько просушиваем в духовом шкафу.
Воду доводим до кипения и даем ей остыть. В отдельном стакане разводим дрожжи в теплой воде.
Теперь кладем сухарики в кастрюльку с остывшей водой, добавляем туда сахарный песок и разведенные дрожжи.
Осталось накрыть конструкцию марлей и подождать два дня. Затем напиток нужно процедить, добавить туда изюм и оставить еще на одни сутки.
После этого квас следует снова процедить и можно разливать по кружкам.
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