Ни один стол не обходился без этого угощения

Советские традиции кулинарии до сих пор очень высоко котируются среди российских домохозяек. Недорогие, но очень вкусные и сытные блюда из прошлого есть в кулинарной книге каждой россиянки. Например, жюльен из грибов может занять достойное место на праздничном столе или ужине с гостями.



Ингредиенты

750 г шампиньонов, две луковицы лука, 350 мл жирных сливок, 150 г сыра (лучше брать твердые сорта), пучок укропа, две столовые ложки муки, две столовые ложки жирной сметаны, три столовые ложки подсолнечного масла, специи – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала в широком ковшике нужно обжарить муку, пока она не станет золотистого оттенка. После этого вливаем к муке жирные сливки, добавляем мелко порубленный укроп и сметану. Сдобрим специями и доведем до кипения. Важно не прекращать мешать угощение.

Теперь нужно измельчить грибочки и лук. Их обжариваем на подсолнечном масле: сначала лук до золотистой корочки, затем грибы.

Затем добавляем к луково-грибной смеси соус для жульена. Максимально снижаем огонь и прогреваем угощение пару минут.

Следом распределяем будущий жюльен по формочкам, сверху посыпаем сырной стружкой и отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 25 минут.