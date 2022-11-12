Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Каждая хозяйка хоть раз встречалась с неожиданно нагрянувшими гостями. Если времени готовить разносолы совсем нет, можно быстро сварганить ароматный тертый пирог к чаю. Простой рецепт из продуктов, которые всегда под рукой, станет настоящей палочкой-выручалочкой на кухне.
Два стакана муки, чуть больше половины стакана сахарного песка, 130 г сливочного масла, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки разрыхлителя, один стакан любимого варенья, ваниль.
Для начала нужно просеять муку с использованием разрыхлителя. Затем смешиваем ее с сахарным песком, солью и ванилью.
Теперь необходимо натереть в эту сахарно-мучную смесь сливочное масло. Для этого используем терку с крупными отверстиями.
Затем растираем тесто в крошку. Примерно 2/3 или даже чуть больше выкладываем в форму для запекания, формируем бортик. Следом кладем любимое варенье, присыпаем оставшимся тестом и ставим в духовой шкаф. Выпекать 30 минут на 180 градусах.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...