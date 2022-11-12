Тертый пирог к чаю: рецепт десерта за полчаса

Необычное угощение можно приготовить из самых простых продуктов

Каждая хозяйка хоть раз встречалась с неожиданно нагрянувшими гостями. Если времени готовить разносолы совсем нет, можно быстро сварганить ароматный тертый пирог к чаю. Простой рецепт из продуктов, которые всегда под рукой, станет настоящей палочкой-выручалочкой на кухне.

Ингредиенты

Два стакана муки, чуть больше половины стакана сахарного песка, 130 г сливочного масла, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки разрыхлителя, один стакан любимого варенья, ваниль.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно просеять муку с использованием разрыхлителя. Затем смешиваем ее с сахарным песком, солью и ванилью.

Теперь необходимо натереть в эту сахарно-мучную смесь сливочное масло. Для этого используем терку с крупными отверстиями.

Затем растираем тесто в крошку. Примерно 2/3 или даже чуть больше выкладываем в форму для запекания, формируем бортик. Следом кладем любимое варенье, присыпаем оставшимся тестом и ставим в духовой шкаф. Выпекать 30 минут на 180 градусах.

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