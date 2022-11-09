Гречневое печенье: рецепт полезного десерта с имбирем

Ароматное лакомство не всегда источник лишних калорий

Если появилось желание приготовить на ужин что-нибудь эдакое, отличным вариантом будет обратить внимание на рецепт гречневого печенья с имбирем. Этот полезный десерт удивит своими вкусовыми характеристиками даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

100 г гречневой муки, две столовые ложки сахарного песка, две столовые ложки кокосового масла, два сырых яйца, немного ванилина, по 5 г корицы и молотого имбиря, по пол чайной ложки разрыхлителя, соды и сока лимона.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала берем сахарный песок и смешиваем с сырым яйцом. Сладкую яичную смесь нужно хорошенько взбить блендером. Теперь добавляем кокосовое масло и еще раз хорошенько взбиваем. После этого нужно сдобрить основу печенья специями.

Затем начинаем медленно вводить муку, важно не переставать работать блендером. Тесто получается достаточно густой консистенции. В самом конце нужно высыпать разрыхлитель и гашеную соком лимона соду, еще раз хорошенько вымесить вилкой.

Теперь формируем небольшие шарики, выкладываем на застеленный пергаментом противень и немного сплющиваем прямо на нем. Печенье запекается порядка 25 минут в духовом шкафу при 180 градусах.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей