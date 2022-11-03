Рыба в микроволновке: рецепт быстрого и вкусного ужина

Сытное блюдо можно приготовить без размораживания

Рыба – важный продукт, который необходимо постоянно употреблять для поддержания тонуса и здоровья организма. В последнее время цены на этот продукт серьезно подскочили, однако все равно остаются недорогие варианты поужинать по-царски. Например, можно взять замороженную скумбрию.

Ингредиенты

300 г скумбрии, две луковицы лука, пол чайной ложки соли, одна чайная ложка приправы для рыбы.

Пошаговый рецепт приготовления

Рыбку нужно вымыть, почистить и нарезать на порционные кусочки.

Теперь нарезаем лук, лучше полукольцами. Выкладываем овощ на дно посуды для запекания. Сверху кладем кусочки рыбки и обильно сдабриваем специями и солью. Также, если в холодильнике завалялся лимон, можно сбрызнуть угощение лимонным соком.

В микроволновке рыбу нужно запекать всего 10 минут, и блюдо готово. При желании ужин можно сделать в духовом шкафу, на это уйдет 40 минут при 190 градусах.

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