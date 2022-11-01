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Многие российские хозяйки уйму времени проводят за плитой. Однако давно известно, что приготовить вкусный здоровый обед или ужин можно за минимальное количество времени. Одним из таких удобных вариантов стал салатик с перцем и ветчиной. Действительно оригинальный ужин можно приготовить всего за 15 минут.
Один болгарский перец, 250 г ветчины, два огурчика, 200 г маринованных шампиньонов, половина красного лука, немного зелени, специи по вкусу.
Салат готовится очень просто. Главная его фишка – необычное сочетание продуктов. Лучшим вариантом нарезки будет соломка. Берем огурчики, превращаем их в сочные хрустящие бруски.
Теперь также нарезаем ароматный красный перец. Овощи соединяем в глубокой посуде.
Соломкой нарезаем ветчину и отправляем ее к овощной смеси. Теперь крупно режем красный лук, зелень измельчаем с помощью ножа. Отправляем ингредиенты в посуду, добавляем специи. Сытный полезный салат можно заправить оливковым маслом.
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