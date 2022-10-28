Один ингредиент изменит вкус угощения

Каждый знает, что первый прием пищи играет огромную роль в поддержании тонуса организма и помогает дать старт успешному дню. Однако уже с утра иногда хочется отведать что-нибудь эдакое, не похожее на привычные яичницы и бутерброды. Отличным вариантом для хозяек будет рецепт кукурузных оладьев на скорую руку.



Ингредиенты

90 г кукурузной муки, 200 мл кефира, пол чайной ложки соды, одно яйцо.

Пошаговый рецепт приготовления

Для этого блюда лучше брать кефир с невысоким содержанием жира. Его нужно слегка подогреть в ковшике.

Затем в кефир нужно добавить соду и, не переставая мешать смесь, постепенно всыпать кукурузную муку. На выходе должна получиться консистенция, похожая на густую сметану.

Далее обжариваем оладьи требуемой формы на сковороде. Отличным добавлением к завтраку станет мед, джем, сметана или любимый йогурт.

Такой аппетитный завтрак точно не оставит равнодушными даже самых взыскательных гурманов.